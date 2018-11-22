Завоевавших лицензию на Олимпиаду узбекских спортсменов достойно наградят

Первая ракетка Узбекистана будет выступать на Олимпиаде в Японии в 2020 году, теннисисту вручат 100 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Спортсмены Узбекистана, завоевавшие лицензию на Олимпийские игры в Токио-2020, получат в награду по 100 млн сумов, сообщает Национальный Олимпийский комитет Узбекистана.

"Несомненно, наши спортсмены ставят перед собой высокие цели, ведь стать олимпийским чемпионом, подняться на пьедестал почета самых престижных игр четырехлетия – мечта чуть ли не каждого спортсмена. Не этому ли посвящены многолетние тренировки и участие в турнирах, лицензионных соревнованиях?" – говорится в сообщении.

Первым из Узбекистнцев путевку на Олимпиаду-2020 завоевал теннисист Денис Истомин.

Летние Олимпийские игры пройдут столице Японии через два года, официальные заявки на проведение были поданы до 1 сентября 2011 года. В мае 2012 года Международный Олимпийский комитет объявил, что официальными кандидатами остаются Мадрид, Стамбул и Токио. Столицу Олимпиады объявили на 125-й сессии в сентябре 2013 года в Буэнос-Айресе.