00:13 24 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск

Узбекские футболистки разгромили афганских с двузначным счетом

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
48 0 0

Теперь представительницы Узбекистана возглавляют турнирную таблицу CAFA Women’s Championship 2018 в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Сборная Узбекистана начала выступление на домашнем турнире среди женских национальных команд CAFA Women’s Championship 2018 с крупной победы над командой Афганистана.

Узбекистанки забили в ворота соперниц сразу 20 безответных мячей. 

В другой встрече футболистки из Таджикистана минимально обыграли сборную Кыргызстана.

Участница турнира CAFA Women’s Championship 2018
Ассоциация футбола Узбекистана
Сильнейшие футболистки Азии приехали на турнир в Ташкент
Команда Узбекистана возглавляет турнирную таблицу за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Турнир среди женских национальных команд CAFA Women’s Championship 2018 проходит в Ташкенте под эгидой Центральноазиатской футбольной конфедерации с 23 ноября по 1 декабря. В нем участвуют сборные Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана, Узбекистана и Ирана.

Сборная Узбекистана 25 ноября сыграет с командой Таджикистана, 27 ноября - с Ираном и 29 ноября - с Кыргызстаном.

Все матчи будут проходить на стадионе "Миллий".

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр охраны природы Армении Эрик Григорян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Ценный ресурс

    Министерство охраны природы Армении пообещало сделать все возможное, чтобы в следующем году дополнительного водозабора из Севана не было.

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Внутри телевизионной башни в Ташкенте
Высоко сижу, или Что можно разглядеть с ташкентской телебашни
Проснувшийся вулкан на Курильских островах
На краю бездны: шокирующие кадры проснувшегося вулкана облетели весь Интернет
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054