Узбекские футболистки разгромили афганских с двузначным счетом

Теперь представительницы Узбекистана возглавляют турнирную таблицу CAFA Women’s Championship 2018 в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Сборная Узбекистана начала выступление на домашнем турнире среди женских национальных команд CAFA Women’s Championship 2018 с крупной победы над командой Афганистана.

Узбекистанки забили в ворота соперниц сразу 20 безответных мячей.

В другой встрече футболистки из Таджикистана минимально обыграли сборную Кыргызстана.

Ассоциация футбола Узбекистана Сильнейшие футболистки Азии приехали на турнир в Ташкент

Команда Узбекистана возглавляет турнирную таблицу за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Турнир среди женских национальных команд CAFA Women’s Championship 2018 проходит в Ташкенте под эгидой Центральноазиатской футбольной конфедерации с 23 ноября по 1 декабря. В нем участвуют сборные Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана, Узбекистана и Ирана.

Сборная Узбекистана 25 ноября сыграет с командой Таджикистана, 27 ноября - с Ираном и 29 ноября - с Кыргызстаном.

Все матчи будут проходить на стадионе "Миллий".