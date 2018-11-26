Успешный дебют: Исроил Мадримов выиграл пояс WBA Intercontinental

Узбекистанский боксер одержал победу в первом же бою на профессиональном ринге – спортсмен нокаутировал соперника в шестом раунде.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Чемпион Азии, победитель Азиатских игр Исроил Мадримов дебютировал на профессиональном ринге. Его соперником стал мексиканец Виктор Эрнандес.

"Бой, рассчитанный на 10 раундов, завершился в шесть. Мадримов нокаутировал соперника, отпраздновал первую победу на профессиональном ринге и выиграл пояс WBA Intercontinental", - сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.

Мексиканец Виктор Эрнандес провел 12 боев на профессиональном ринге, одержал десять побед (шесть нокаутом).

Поражение от Мадримова стало третьим в его карьере.