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Игроки ФК Локомотив (Узбекистан)

Трижды чемпионы: "Локомотив" победил "Пахтакор"

© Федерация футбола Узбекистана
Спорт
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Матч завершился со счетом 3:2.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Ташкентский клуб "Локомотив" стал обладателем чемпионского титула третий раз подряд. Команда победила "Пахтакор" со счетом 3:2.

Первый гол забил Игорь Йелич — на 19-й минуте он поразил ворота "львов" с дальней дистанции. Разрыв был увеличен на 38-й минуте благодаря удачному пенальти.

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We are the champions

Публикация от PFC Lokomotiv Tashkent (@pfc.lokomotiv)

"Пахтакор" смог отыграть первый мяч лишь на 51-й минуте. Драган Черан забил гол, однако уже через 20 минут Марату Бикмаеву удалось оформить дубль и закрепить преимущество "Локомотива".

Ближе к концу матча Тиаго Безерра сократил отставание до одного мяча. "Пахтакору" досталось серебро.

Ташкентский "Локомотив" основан в 2002 году. Является действующим чемпионом Узбекистана, трехкратным вице-чемпионом Высшей лиги чемпионата республики, бронзовым призером Высшей лиги, обладателем Кубка Узбекистана, обладателем и финалистом Суперкубка Узбекистана, чемпионом и вице-чемпионом Первой лиги чемпионата Узбекистана, финалистом Кубка ПФЛ Узбекистана. Тренер команды — Андрей Микляев.

Теги:
Ташкент, ФК "Локомотив", футбол



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