Какое место заняла сборная Узбекистана в обновленном рейтинге ФИФА

ТАШКЕНТ, 29 ноя - Sputnik. Сборная Узбекистана потеряла одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА.
Национальная команда республики занимает теперь 95-е место.
Возглавляет рейтинг бронзовый призер чемпионата мира - 2018 - сборная Бельгии, победители мундиаля - французы занимают вторую строчку, на третьей - представители Бразилии, четвертыми стали финалисты ЧМ-2018 из Хорватии, замыкает пятерку национальная команда Англии. В первую десятку вошли также сборные Португалии, Уругвая, Швейцарии, Испании и Дании.
NEW #FIFARANKING— FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2018
🇧🇪Belgium remain top
🇸🇪🇷🇸Sweden & Serbia soar
🌍African quintet make big strides
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Среди сборных Азиатской конфедерации футбола (AFC), в которую входит Узбекистан, на более высоких позициях оказались футболисты из Ирана (29-е место), Австралии (41-е место), Японии (50-е место), Южной Кореи (53-е место), Саудовской Аравии (69-е место), Сирии (74-е место), Китая (76-е место), ОАЭ (79-е место), Ливана (81-е место), Омана (83-е место), Ирака (88-е место), Кыргызстана (91-е место) и Катара (93-е место).
Всего в рейтинге сейчас представлены 211 национальных команд.
Напомним, в октябре узбекские футболисты под руководством Эктора Купера провели в Ташкенте две товарищеские встречи. Матчи с Северной Кореей и Катаром закончились со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Национальная команда республики 15 ноября сыграла вничью 0:0 с Ливаном, а 20 ноября уступила Южной Корее со счетом 0:4.
Напомним, с 5 января по 1 февраля следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет Кубок Азии, где Узбекистан выступит в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.