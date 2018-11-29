Какое место заняла сборная Узбекистана в обновленном рейтинге ФИФА

Лидерство в рейтинге сохранил за собой бронзовый призер чемпионата мира 2018 года - сборная Бельгии.

ТАШКЕНТ, 29 ноя - Sputnik. Сборная Узбекистана потеряла одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА.

Национальная команда республики занимает теперь 95-е место.

Возглавляет рейтинг бронзовый призер чемпионата мира - 2018 - сборная Бельгии, победители мундиаля - французы занимают вторую строчку, на третьей - представители Бразилии, четвертыми стали финалисты ЧМ-2018 из Хорватии, замыкает пятерку национальная команда Англии. В первую десятку вошли также сборные Португалии, Уругвая, Швейцарии, Испании и Дании.

NEW #FIFARANKING



🇧🇪Belgium remain top

🇸🇪🇷🇸Sweden & Serbia soar

🌍African quintet make big strides



More info ℹ️➡️ https://t.co/JXYZupuA8D pic.twitter.com/cEDSWAxMPh — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2018

Среди сборных Азиатской конфедерации футбола (AFC), в которую входит Узбекистан, на более высоких позициях оказались футболисты из Ирана (29-е место), Австралии (41-е место), Японии (50-е место), Южной Кореи (53-е место), Саудовской Аравии (69-е место), Сирии (74-е место), Китая (76-е место), ОАЭ (79-е место), Ливана (81-е место), Омана (83-е место), Ирака (88-е место), Кыргызстана (91-е место) и Катара (93-е место).

Ассоциация футбола Узбекистана Южная Корея разгромила сборную Узбекистана

Рейтинг ФИФА был введен в 1993 году, количество очков в нем рассчитывается исходя из результатов национальных команд за четыре года. В основе лежит принцип начисления очков за каждый сыгранный матч и подсчет среднего количества очков за год, предшествующий выпуску рейтинга. Количество получаемых очков за матч не фиксировано и зависит от соперника, результата и важности игры. Десятого июня 2018 года было объявлено, что после окончания чемпионата мира 2018 года будет введена в действие новая система, основанная на рейтинге Эло. Формула основана на прибавлении или вычитании очков к общему количеству с учетом важности каждой игры и соотношения сил соперников. Первый рейтинг-лист по новой системе был опубликован 16 августа 2018 года.

Всего в рейтинге сейчас представлены 211 национальных команд.

Напомним, в октябре узбекские футболисты под руководством Эктора Купера провели в Ташкенте две товарищеские встречи. Матчи с Северной Кореей и Катаром закончились со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Национальная команда республики 15 ноября сыграла вничью 0:0 с Ливаном, а 20 ноября уступила Южной Корее со счетом 0:4.

Напомним, с 5 января по 1 февраля следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет Кубок Азии, где Узбекистан выступит в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.