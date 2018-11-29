Россиянину отдадут золотую олимпийскую медаль узбекистанца

Борца вольного стиля из Узбекистана Артура Таймазова лишили золота Олимпиады-2008 после перепроверки его допинг-пробы.

ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. Золотую медаль Олимпиады-2008, которой лишили узбекистанца Артура Таймазова, вручат российскому борцу вольного стиля в весовой категории до 120 кг Бахтияру Ахмедову 2 декабря.

По данным Олимпийского комитета России, в церемонии примут участие глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков и член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев.

Таймазов на Играх в Пекине победил Ахмедова в финале соревнований в категории до 120 кг. Международный олимпийский комитет 31 марта 2017 года вынес решение о лишении Таймазова золота ОИ-2008 из-за того, что допинг-проба спортсмена дала после перепроверки положительный результат на запрещенные стероиды туринабол и станозолол. Таймазов подавал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но она была отклонена.