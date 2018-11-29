21:41 29 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.39
  • EUR9411.29
  • USD8299.20
Поиск
Самый титулованный спортсмен Узбекистана Артур Таймазов

Россиянину отдадут золотую олимпийскую медаль узбекистанца

MARWAN NAAMANI / AFP
Спорт
Получить короткую ссылку
226 0 0

Борца вольного стиля из Узбекистана Артура Таймазова лишили золота Олимпиады-2008 после перепроверки его допинг-пробы.

ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. Золотую медаль Олимпиады-2008, которой лишили узбекистанца Артура Таймазова, вручат российскому борцу вольного стиля в весовой категории до 120 кг Бахтияру Ахмедову 2 декабря.

По данным Олимпийского комитета России, в церемонии примут участие глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков и член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев.

Таймазов на Играх в Пекине победил Ахмедова в финале соревнований в категории до 120 кг. Международный олимпийский комитет 31 марта 2017 года вынес решение о лишении Таймазова золота ОИ-2008 из-за того, что допинг-проба спортсмена дала после перепроверки положительный результат на запрещенные стероиды туринабол и станозолол. Таймазов подавал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но она была отклонена.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Полицейская машина
    Не на тех напали

    В Армении вооруженный налет на частный дом закончился неудачей – хозяйка и ее престарелые родители обезвредили разбойников.

  • Зимняя Рига Даугава
    По тонкому льду

    Рижская дума установила штрафы для трезвых и пьяных экстремалов, которые рискнут выйти на лед столичных водоемов.

  • Вильнюс, вид Старого города
    Кризис близко

    Эксперты SEB Bank посоветовали литовцам копить деньги на "черный день", поскольку темпы экономического роста в стране могут замедлиться.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ритуальный танец. Племя хаммер. Эфиопия.
Яркие краски и экзотика: мир через фотообъектив Веры Землянской
"Стреляют не в ногу, а выше": шутка Путина про доллар сорвала овации зала
Расходов больше, чем доходов: на что потратят бюджет Узбекистана
Расходы больше доходов: на что потратят бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054