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Мигранты в России выявили сильнейшего бойца

Федерация мигрантов России
Спорт
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В титульном поединке турнира FMR Fighting Championship в Москве сошлись россиянин Александр Брусов и Артур Одилбеков из Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 29 ноя - Sputnik. Узбекистанцы Суннат Дамидов и Баходир Холмуродов одержали победы в своих поединках в рамках турнира FMR Fighting Championship в Москве.

Соревнования организовала Общероссийская общественная организация "Федерация мигрантов России" для адаптации и социализации трудовых мигрантов из разных стран.

Пояса Международного Чемпионата по ММА, организованный Общероссийской общественной организацией Федерация мигрантов России
Федерация мигрантов России
Пояса Международного Чемпионата по ММА, организованный Общероссийской общественной организацией "Федерация мигрантов России"

Зрители увидели 13 поединков с участием бойцов из Азербайджана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Армении, Кыргызстана и России. В восьми разных весовых категориях (57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 73 кг, 77 кг, 84 кг и 93 кг) сражались 26 спортсменов. Поединки заканчивались по-разному: из-за нокаутов, удушающих приемов, ввиду отказа одного из бойцов продолжать бой.

Участники боев
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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Узбекистанец Баходир Холмуродов в категории 93 кг победил россиянина Мизаила Хохлова, который отказался продолжать бой. Суннат Дамидов в категории 77 кг одержал победу над Кверселавой Тамазой из Грузии, отказавшимся продолжать поединок.

В главном бою вечера сошлись россиянин Александр Брусов и Артур Одилбеков из Таджикистана. Аперкотом Одилбеков нокаутировал соперника, тем самым одержав победу.

Турнир FMR Fighting Championship прошел при поддержке городских властей, национальных диаспор и представителей посольств иностранных государств в России.

 




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