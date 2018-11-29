Мигранты в России выявили сильнейшего бойца

ТАШКЕНТ, 29 ноя - Sputnik. Узбекистанцы Суннат Дамидов и Баходир Холмуродов одержали победы в своих поединках в рамках турнира FMR Fighting Championship в Москве.
Соревнования организовала Общероссийская общественная организация "Федерация мигрантов России" для адаптации и социализации трудовых мигрантов из разных стран.
Зрители увидели 13 поединков с участием бойцов из Азербайджана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Армении, Кыргызстана и России. В восьми разных весовых категориях (57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 73 кг, 77 кг, 84 кг и 93 кг) сражались 26 спортсменов. Поединки заканчивались по-разному: из-за нокаутов, удушающих приемов, ввиду отказа одного из бойцов продолжать бой.
В главном бою вечера сошлись россиянин Александр Брусов и Артур Одилбеков из Таджикистана. Аперкотом Одилбеков нокаутировал соперника, тем самым одержав победу.
Турнир FMR Fighting Championship прошел при поддержке городских властей, национальных диаспор и представителей посольств иностранных государств в России.