Мигранты в России выявили сильнейшего бойца

В титульном поединке турнира FMR Fighting Championship в Москве сошлись россиянин Александр Брусов и Артур Одилбеков из Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 29 ноя - Sputnik. Узбекистанцы Суннат Дамидов и Баходир Холмуродов одержали победы в своих поединках в рамках турнира FMR Fighting Championship в Москве.

Соревнования организовала Общероссийская общественная организация "Федерация мигрантов России" для адаптации и социализации трудовых мигрантов из разных стран.

Федерация мигрантов России Пояса Международного Чемпионата по ММА, организованный Общероссийской общественной организацией "Федерация мигрантов России"

Зрители увидели 13 поединков с участием бойцов из Азербайджана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Армении, Кыргызстана и России. В восьми разных весовых категориях (57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 73 кг, 77 кг, 84 кг и 93 кг) сражались 26 спортсменов. Поединки заканчивались по-разному: из-за нокаутов, удушающих приемов, ввиду отказа одного из бойцов продолжать бой.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Мигранты создают в России свою собственную бойцовскую лигу

Узбекистанец Баходир Холмуродов в категории 93 кг победил россиянина Мизаила Хохлова, который отказался продолжать бой. Суннат Дамидов в категории 77 кг одержал победу над Кверселавой Тамазой из Грузии, отказавшимся продолжать поединок.

В главном бою вечера сошлись россиянин Александр Брусов и Артур Одилбеков из Таджикистана. Аперкотом Одилбеков нокаутировал соперника, тем самым одержав победу.

Турнир FMR Fighting Championship прошел при поддержке городских властей, национальных диаспор и представителей посольств иностранных государств в России.