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Сборная Узбекистана впервые выиграла всемирную шахматную олимпиаду

Золотые шахматисты: узбекистанцы впервые выиграли всемирную олимпиаду

© Фото: Федерация шахмат Узбекистана
Спорт
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Юниоры до 16 лет блестяще сыграли на Всемирной шахматной олимпиаде в турецком городе Конья, победив в командном зачете и завоевав медали по доскам.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Впервые в истории шахмат Узбекистана юниорская сборная победила во Всемирной шахматной олимпиаде.

Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат, узбекские гроссмейстеры одержали победу над сборными командами Венгрии, Польши, Молдовы, России, Индии, Украины, Ирана и Китая, уступив лишь сборной США. В итоге узбекистанцы заняли первое место. 

Турнир по шахматам
© uzchess.uz
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Также шахматисты завоевали медали по доскам. Якуббоев Нодирбек с восемью победами из девяти и рекордным перформансом 2713 завоевал золотую медаль на второй доске.

Всемирная шахматная олимпиада среди юниоров до 16 лет проходила в турецком городе Конья с 24 ноября по 3 декабря 2018 года. Вохидов Шамсиддин набрал на четвертой доске 7,5 очков из восьми и с перформансом 2709 завоевал золотую медаль.




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