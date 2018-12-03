Золотые шахматисты: узбекистанцы впервые выиграли всемирную олимпиаду

Юниоры до 16 лет блестяще сыграли на Всемирной шахматной олимпиаде в турецком городе Конья, победив в командном зачете и завоевав медали по доскам.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Впервые в истории шахмат Узбекистана юниорская сборная победила во Всемирной шахматной олимпиаде.

Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат, узбекские гроссмейстеры одержали победу над сборными командами Венгрии, Польши, Молдовы, России, Индии, Украины, Ирана и Китая, уступив лишь сборной США. В итоге узбекистанцы заняли первое место.

Также шахматисты завоевали медали по доскам. Якуббоев Нодирбек с восемью победами из девяти и рекордным перформансом 2713 завоевал золотую медаль на второй доске.

Всемирная шахматная олимпиада среди юниоров до 16 лет проходила в турецком городе Конья с 24 ноября по 3 декабря 2018 года. Вохидов Шамсиддин набрал на четвертой доске 7,5 очков из восьми и с перформансом 2709 завоевал золотую медаль.