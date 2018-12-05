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Узбекские болельщики на Олимпиаде в Рио

Лучших в узбекском футболе назовут 14 декабря

Yuri CORTEZ / AFP
Спорт
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На церемонии в Ташкенте назовут обладателей индивидуальных и коллективных призов по итогам года.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Футбольные итоги 2018 года подведут в Узбекистане 14 декабря, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

На торжественной церемонии назовут лучших в нескольких номинациях, среди которых "Лучший игрок чемпионата Узбекистана", "Лучший тренер чемпионата Узбекистана", "Лучший вратарь чемпионата Узбекистана". Награду также получит автор самого красивого гола чемпионата Узбекистана и автор наибольшего количества голов.

Футболист Одил Ахмедов (справа)
© Sputnik / Виталий Тимкив
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На церемонии вручат призы лучшему молодому игроку чемпионата Узбекистана, лучшей футболистке страны, лучшему футзалисту, приз Fair Play и специальный приз Профессиональной футбольной лиги Узбекистана.

Назовут также победителей в номинации "Лучшая пресс-служба", "Лучший отдел по маркетингу" и "Лучший фан-клуб".

Напомним, в 2017 году исполнительный комитет Профессиональной футбольной лиги Узбекистана принял решение переименовать национальный чемпионат страны по футболу. Начиная с будущего года он будет называться "Суперлига Узбекистана". Также будет переименована и Первая лига, которая получила название "ПРО-лига Узбекистана".




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