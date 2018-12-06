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Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер

"Сложно быть идеальной командой": Эктор Купер собирается выиграть Кубок Азии

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Несмотря на отсутствие побед в последних товарищеских матчах, главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер настроен оптимистично.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер рассказал о подготовке к Кубку Азии - 2019 и о планах выиграть турнир.

Наставник национальной команды заявил, что результаты последних товарищеских матчей, в которых его подопечные разошлись ничьей 0:0 с Ливаном и уступили со счетом 0:4 Южной Корее, не должны слишком сильно расстраивать болельщиков.

"Результаты наших товарищеских встреч в Австралии не были положительными, но такие матчи – это хорошая возможность посмотреть на существующие проблемы в составе и постепенно устранить эти недостатки, а также шанс на хорошую подготовку к Кубку Азии. Наша цель - выиграть континентальный турнир", - сказал он.

Купер добавил, что товарищеские матчи дают возможность опробовать новые тактические задумки. Однако изменять своему стилю он не намерен. 

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Ассоциация футбола Узбекистана
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"Возможно, мой стиль игры кому-то приходится не по душе. Если я пойму, что совершил ошибку, только в этом случае изменю свой стиль. На данный момент я считаю, что мы на правильном пути", - заявил тренер.

При выборе состава на Кубок Азии Купер пообещал рассматривать не только тех футболистов, которые участвовали в ноябрьском учебно-тренировочном сборе. Возможно, болельщики увидят в составе команды на Кубок Азии новые имена.

"Для болельщиков главное - это результат. Мы будем строить игру на основе имеющегося состава. Самое главное, чтобы в нашей игре сохранялся баланс. Игроки умеют делать то, что я от них требую. Я вижу, что их навыки соответствует моим требованиям. Если мои требования несовместимы с футболистами, я могу изменить их. Я никогда не буду придерживаться только своих требований, и, если возникнет необходимость, я изменю их, чтобы они были по силам футболистам", - поделился Купер.

Он добавил, что настроен оптимистично и собирается привести команду к победе на Кубке Азии.

"Иногда после поражения все впадают в депрессию. И за всю свою тренерскую карьеру я был свидетелем таких ситуаций множество раз. Сложно быть идеальной командой. Но будем надеяться, что в будущем вы увидите хорошие игры и прекрасные победы", - отметил Купер.

Напомним, на Кубке Азии - 2019, который пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля, сборная Узбекистана выступит в группе F вместе с командами Японии, Омана и Туркменистана.




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