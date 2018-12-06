"Сложно быть идеальной командой": Эктор Купер собирается выиграть Кубок Азии

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер рассказал о подготовке к Кубку Азии - 2019 и о планах выиграть турнир.
Наставник национальной команды заявил, что результаты последних товарищеских матчей, в которых его подопечные разошлись ничьей 0:0 с Ливаном и уступили со счетом 0:4 Южной Корее, не должны слишком сильно расстраивать болельщиков.
"Результаты наших товарищеских встреч в Австралии не были положительными, но такие матчи – это хорошая возможность посмотреть на существующие проблемы в составе и постепенно устранить эти недостатки, а также шанс на хорошую подготовку к Кубку Азии. Наша цель - выиграть континентальный турнир", - сказал он.
Купер добавил, что товарищеские матчи дают возможность опробовать новые тактические задумки. Однако изменять своему стилю он не намерен.
При выборе состава на Кубок Азии Купер пообещал рассматривать не только тех футболистов, которые участвовали в ноябрьском учебно-тренировочном сборе. Возможно, болельщики увидят в составе команды на Кубок Азии новые имена.
"Для болельщиков главное - это результат. Мы будем строить игру на основе имеющегося состава. Самое главное, чтобы в нашей игре сохранялся баланс. Игроки умеют делать то, что я от них требую. Я вижу, что их навыки соответствует моим требованиям. Если мои требования несовместимы с футболистами, я могу изменить их. Я никогда не буду придерживаться только своих требований, и, если возникнет необходимость, я изменю их, чтобы они были по силам футболистам", - поделился Купер.
Он добавил, что настроен оптимистично и собирается привести команду к победе на Кубке Азии.
"Иногда после поражения все впадают в депрессию. И за всю свою тренерскую карьеру я был свидетелем таких ситуаций множество раз. Сложно быть идеальной командой. Но будем надеяться, что в будущем вы увидите хорошие игры и прекрасные победы", - отметил Купер.
Напомним, на Кубке Азии - 2019, который пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля, сборная Узбекистана выступит в группе F вместе с командами Японии, Омана и Туркменистана.