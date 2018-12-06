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Настольный теннис

Экс-главу СНБ Рустама Иноятова наградили специальным призом ITF

AP Photo / David Goldman
Спорт
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В городе Манила в начале декабря прошел Ежегодный конгресс Азиатской федерации тенниса, туда пригласили и президента узбекской федерации.

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Президенту Федерации тенниса Узбекистана Рустаму Иноятову на Ежегодном конгресс Азиатской федерации вручили именную награду, сообщает сайт узбекской организации.

Его отметили "За неоценимый вклад в развитие тенниса в Узбекистане и многолетнюю преданность теннису".

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"Участие в конгрессе в качестве почетного гостя принимал президент Международной федерации тенниса Дэвид Хаггерти, который на особой церемонии вручил Федерации тенниса Узбекистана специальную награду "За выдающийся прогресс в развитии мирового тенниса", - уточняется в сообщении.

В конце ноября первым из узбекистанцев путевку на Олимпиаду-2020, которая пройдет в Токио, завоевал теннисист Денис Истомин, его также планируют достойно наградить, он получит 100 миллионов сумов.

Ранее сообщалось о планах правительства Узбекистана развивать спорт в республике, в ближайшее время утвердят "дорожную карту".

Теги:
Олимпиада-2020, Теннис, Рустам Иноятов



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