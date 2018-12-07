Четыре узбекистанца названы лучшими боксерами по версии WBA

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленный рейтинг сильнейших боксеров мира в семнадцати весовых категориях.
По итогам ноября в список вошли сразу четверо узбекских спортсменов.
В десятке лучших оказался профессиональный боксер Исроил Мадримов, выступающий в суперполусредней весовой категории (-69,85 кг).
Мадримов одержал победу в своем первом профессиональном бою за пояс WBA InterContinental. Этого результата стало достаточно для того, чтобы он вошел в топ-10 в новом рейтинге.
Выступающий в суперполулегком весе (-55,34 кг) Муроджон Ахмадалиев занял в рейтинге первое место в своей весовой категории.
Шохджахон Эргашев занял седьмую строчку рейтинга в первом полусреднем весе до 63,5 кг.
Шахрам Гиясов в этой же весовой категории оказался на 15-м месте.