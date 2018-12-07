Четыре узбекистанца названы лучшими боксерами по версии WBA

Муроджон Ахмадалиев, Шохджахон Эргашев, Шахрам Гиясов и Исроил Мадримов вошли в список сильнейших боксеров.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленный рейтинг сильнейших боксеров мира в семнадцати весовых категориях.

По итогам ноября в список вошли сразу четверо узбекских спортсменов.

В десятке лучших оказался профессиональный боксер Исроил Мадримов, выступающий в суперполусредней весовой категории (-69,85 кг).

Мадримов одержал победу в своем первом профессиональном бою за пояс WBA InterContinental. Этого результата стало достаточно для того, чтобы он вошел в топ-10 в новом рейтинге.

Выступающий в суперполулегком весе (-55,34 кг) Муроджон Ахмадалиев занял в рейтинге первое место в своей весовой категории.

Шохджахон Эргашев занял седьмую строчку рейтинга в первом полусреднем весе до 63,5 кг.

Шахрам Гиясов в этой же весовой категории оказался на 15-м месте.