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Боксер Санжар Рахмонов

Трудный бой: узбекский боксер в Лас-Вегасе одержал победу по очкам

Национальный олимпийский комитет
Спорт
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Этот поединок стал 13-м в профессиональной карьере боксера из Узбекистана Санжара Рахимова.

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Профессиональный боксер из Узбекистана Санжар Рахмонов провел очередной бой в Лас-Вегасе, на этот раз его соперником был американец Джонатан Стил, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Бой продлился все 8 раундов, Рахмонов одержал победу по очкам 77:75, 77:75, 78:74.

Этот поединок стал 13-м в профессиональной карьере Санжара Рахимова. На его счету 11 побед, 5 из которых нокаутом, поражение и ничья.

Для Джонатана Стила пой против Рахимова стал 11-м. Он одержал 8 побед (6 нокаутом), на его счету также 1 ничья и 2 поражения.




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