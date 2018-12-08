Трудный бой: узбекский боксер в Лас-Вегасе одержал победу по очкам

Этот поединок стал 13-м в профессиональной карьере боксера из Узбекистана Санжара Рахимова.

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Профессиональный боксер из Узбекистана Санжар Рахмонов провел очередной бой в Лас-Вегасе, на этот раз его соперником был американец Джонатан Стил, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Бой продлился все 8 раундов, Рахмонов одержал победу по очкам 77:75, 77:75, 78:74.

Этот поединок стал 13-м в профессиональной карьере Санжара Рахимова. На его счету 11 побед, 5 из которых нокаутом, поражение и ничья.

Для Джонатана Стила пой против Рахимова стал 11-м. Он одержал 8 побед (6 нокаутом), на его счету также 1 ничья и 2 поражения.