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Футболист на поле

На стадионе "Марказий" в Намангане посадят газон из Нидерландов

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Спорт
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Матчи следующего сезона зрители увидят уже на обновленном поле.

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. Вице-президент футбольного клуба "Навбахор" Шамшод Сариков заявил, что на стадионе "Марказий" посадят газон из Нидерландов. Об этом пишет sports.uz.

Обновят газон в связи с требованиями ассоциации "Профессиональная футбольная лига".

"Навбахор" понимает всю серьезность этих требований и уже приступил к их выполнению. Рядом со стадионом "Марказий" есть наше резервное поле. Там газон также приводим в порядок", - сказал Сариков.

Стадион Бунёдкор в Ташкенте
© twitter / UzbekistanFF
На стадионе "Бунёдкор" дали воду и электричество

Он отметил, что за новым газоном будет соответствующий уход. Специалисты обновят дренажную систему по итальянским технологиям и закупят новое оборудование по уходу за газоном.

В клубе обещают, что игры следующего сезона зрители увидят уже на обновленном поле.

Кроме того, Сариков заявил, что для ФК построят учебно-тренировочную базу. По словам вице-президента, она станет лучшей базой в Узбекистане.  

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Теги:
Узбекистан, Наманган, Футбол



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