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Икром Алибаев подписал контракт с Сеулом

Икром Алибаев подписал контракт с "Сеулом" до 2021 года

Футбольная ассоциация Узбекистана
Спорт
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Футболист поблагодарил официальных лиц клуба за гостеприимство и выразил надежду, что сможет оставить след в его истории.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Полузащитника национальной сборной Узбекистана Икрома Алибаева пригласили в южнокорейский футбольной клуб "Сеул", сообщается в Telegram-канале узбекистанской команды.

"Я рад стать членом футбольного клуба "Сеул". Эта команда имеет богатую историю, отличную инфраструктуру и прекрасный стадион. Я хотел бы поблагодарить официальные лица "Сеула" за их гостеприимство. В свое время Сервер Джепаров успешно выступал в составе этой команды и стал чемпионом Южной Кореи. Я также хочу оставить свой след в истории клуба благодаря своим выступлениям", - сказал Алибаев.

Алибаев вступил в южнокорейский Сеул
Футбольная ассоциация Узбекистана
Алибаев вступил в южнокорейский "Сеул"

Алибаев играет в национальной сборной и ташкентском клубе "Локомотив" с 17 лет, считается одним из самых сильных игроков. Недавно Эктор Купер назвал его в числе футболистов, с которыми он будет готовиться к Кубку Азии в январе-феврале.

Теги:
Узбекистан, Южная Корея, Футбол



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