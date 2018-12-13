Победителей спортивных состязаний будут зачислять в вузы без экзаменов

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. В Узбекистане победителей спортивных состязаний республиканского и международного уровней будут зачислять в вузы без экзаменов. Об этом говорится в постановлении Шавката Мирзиёева.

На льготных условиях поступить в университет смогут победители республиканских соревнований, а также призеры международных состязаний, среди них: Олимпийские игры, Азиатские игры, чемпионат мира и чемпионат Азии.

Заслуги будут учитываться по таким видам спорта, как автомобильный и мотоциклетный, авиамоделирование, а также другие технические и прикладные виды спорта, включенные в программу олимпийских игр.

Для таких абитуриентов выделят квотные места в высших образовательных учреждениях по профильным направлениям образования.