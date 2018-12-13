16:23 13 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск

Победителей спортивных состязаний будут зачислять в вузы без экзаменов

© Sputnik / Владимир Песня
Спорт
Получить короткую ссылку
93 0 0

Для успешных молодых спортсменов выделят места в узбекских вузах.

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. В Узбекистане победителей спортивных состязаний республиканского и международного уровней будут зачислять в вузы без экзаменов. Об этом говорится в постановлении Шавката Мирзиёева.

На льготных условиях поступить в университет смогут победители республиканских соревнований, а также призеры международных состязаний, среди них: Олимпийские игры, Азиатские игры, чемпионат мира и чемпионат Азии.

Заслуги будут учитываться по таким видам спорта, как автомобильный и мотоциклетный, авиамоделирование, а также другие технические и прикладные виды спорта, включенные в программу олимпийских игр.

Для таких абитуриентов выделят квотные места в высших образовательных учреждениях по профильным направлениям образования.

Теги:
вузы, Высшее образование, Узбекистан, Спорт



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Солдаты армянской армии
    Для армии не жалко

    И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о необходимости найти дополнительные 2,5 миллиарда долларов на нужды военных.

  • Мемориал жертвам нацистов в Злекас
    Злекская трагедия

    Почему латвийские политики, ищущие популярности в Лестене, никогда не приедут почтить память латышей, убитых в Злекас?

  • За порядком в Вильнюсе следят с помощью дронов
    Сверху виднее

    Мэрия Вильнюса показала, как дроны помогают следить за порядком в литовской столице.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Операция космонавтов по обследованию обшивки Союза МС-09
Российские космонавты обнаружили отверстие в корабле "Союз МС-09"
Кто больше всего заплатит налогов в бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054