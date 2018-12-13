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4 мая 2018 года в Бурдж-Халифе в Дубае был представлен трофей, изготовленный Томасом Литом

Как выглядит трофей чемпионата Азии в Арабских Эмиратах

Футбольная ассоциация Узбекистана
Спорт
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В Дубае представили серебряный кубок, размеры которого - 78 сантиметров в высоту и 42 сантиметра в ширину, а вес – 15 килограммов.

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. На жеребьевке турнира чемпионата Азии, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах в январе-феврале 2019 года, представили трофей предстоящих соревнований, сообщается в Telegram-канале Футбольной ассоциации Узбекистана.

Им оказался серебряный кубок, размеры которого - 78 сантиметров в высоту и 42 сантиметра в ширину, а вес – 15 килограммов.

Национальная сборная Узбекистана под руководством Эктора Купера прибыла в Брисбен
© Ассоциация футбола Узбекистана
Что напишут на автобусе сборной Узбекистана на Кубке Азии

"Трофей моделируется над цветком лотоса, символически важным для Азии водным растением, и пятью лепестками лотоса, символизирующими пять субконфедераций под эгидой АФК", - уточняется в сообщении.

Ранее стали известны тексты слоганов национальных команд, которые напишут на автобусах на Кубке Азии. Для узбекской команды слоган звучит так: "Здесь мы. Узбекистан".

Узбекистан выступит на Кубке Азии в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.

Теги:
Узбекистан, Футбол, Чемпионат Азии



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