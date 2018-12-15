Сборная Узбекистана прибыла в Анталию для учебно-тренировочного сбора

Игроки проходили медицинское обследование, в результате выяснилось, что все они находятся в хорошей форме, проблем со здоровьем нет.

ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Сборная Узбекистана с 15 до 29 декабря проведет учебно-тренировочный сбор в турецком городе Анталия, сообщает Ассоциация футбола.

"Врач сборной Аброр Пирриев сообщил, что все футболисты находятся в хорошей форме, и проблем со здоровье нет.Сегодня наша команда во главе с Эктором Купером рано утром отправились в Турцию по маршруту Ташкент - Стамбул – Анталия", - уточняется в сообщении.

Ассоциация футбола Узбекистана Сборная Узбекистана в Турции

В сборах примут участие вратари Игнатий Нестеров, Уткир Юсупов, Санжар Кувватов, Жавохир Илесов, защитники Егор Кримец, Анзур Исмаилов, Достон Турсунов, Ислом Тухтахужаев.

В январе-феврале 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет Кубок Азии, сборная Узбекистана примет участие в группе F вместе с футболистами из Туркменистана.