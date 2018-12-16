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Главный тренер женской олимпийской сборной Узбекистана по футболу Бахром Норсафаров

Бахром Норсафаров: команда намерена завоевать путевку на Олимпиаду в Токио

© Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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В настоящее время спортсменки находятся в Ташкенте на учебно-тренировочных сборах.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Главный тренер женской олимпийской сборной Узбекистана Бахром Норсафаров заявил АФУ, что сейчас все силы команды сосредоточены на завоевании путевки на Олимпиаду в Токио-2020.

"Мы успешно выступили на международном турнире CAFA Women’s Championship-2018 в Ташкенте и получили главный приз. Этот турнир очень помог нашим девушкам. Сейчас мы сосредоточены на завоевании путевки на Олимпиаду в Токио-2020", - подчеркнул Норсафаров.

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Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
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Он обратил внимание на то, что Ассоциация футбола Узбекистана в настоящее время создает все условия для спортсменок. Например, теперь в сборной есть тренер по фитнесу, который помогает улучшить физическое состояние девушек.

Также члены команды придерживаются специальной диеты, что помогает девушкам эффективнее тренироваться.

Тренер отметил, что сборная не хочет ограничиваться только Олимпийскими играми.

!Мы хотим также стать участниками и Чемпионата мира. По этой причине 80% основного состава - молодые игроки", - сказал он.

Женская олимпийская сборная Узбекистана примет участие во втором отборочном раунде Олимпийских игр 2020 года в Токио в апреле следующего года. Жеребьевка состоится 13 февраля 2019 года.

Теги:
Футбол, Токио, Узбекистан



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