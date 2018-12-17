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Спортивный директор клуба Джафар Ирисметов получает награду бразильский легионера Пахтакора Тиаго Безерра

Лучшим футболистом года в Узбекистане стал бразилец

© Pakhtakor Football Club
Спорт
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Федерация футбола республики наградила отличившихся в этом году игроков и тренеров национального чемпионата. Лучшим футболистом назван самый результативный форвард первенства, выступающий за столичный "Пахтакор"

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Узбекистане наградили лучших футболистов и тренеров. Главную награду 20178 года в номинации лучший игрок чемпионата получил бразильский легионер "Пахтакора" Тиаго Беззера, сообщает пресс-служба Федерации футбола Узбекистана.

Решение это выглядит вполне логичным, учитывая, что бразилец забил в этом сезоне больше всех мячей в суперлиге Узбекистана - 17. Тридцатиоднолетний Беззера ранее выступал в Турции, Кувейте, Саудовской Аравии, в Бельгии и у себя на родине — в Бразилии. В составе "Пахтакора" он играет с 2017 года.

Сам виновник торжества не смог присутствовать на церемонии, поэтому награду за него получал представитель клуба.

Состоялась церемония награждения лучших в узбекском футболе
© Pakhtakor Football Club
Состоялась церемония награждения лучших в узбекском футболе

Узбекские болельщики на Олимпиаде в Рио
Yuri CORTEZ / AFP
Лучших в узбекском футболе назовут 14 декабря
Его одноклубник Эльдор Суюнов стал победителем в номинации "вратарь года". Лучшим тренером сезона признан наставник ташкентского "Локомотива" Андрей Федоров.В женском футболе главную награду получила Нилуфар Кудратова из клуба "Севинч", а самым заметным молодым игроком чемпионата Узбекистана назван Остон Урунов из "Навбахора".
Главный тренер Локомотива - Андрей Федоров
ФК "Локомотив"
Главный тренер ФК "Локомотив" (Ташкент) Андрей Федоров

Автором самого красивого гола первенства признан мяч, забитый игроком "Нефтчи" Шерзодом Хакимовым, а приз Fair Play достался клубу "Насаф".

Теги:
Награда, футбол, Узбекистан



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