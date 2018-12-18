В Самарканде определились чемпионы Узбекистана по боксу

За звание чемпионов Узбекистана боролись 277 боксеров из разных регионов.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Чемпионат Узбекистана по боксу среди взрослых завершился в Самарканде, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Чемпионат организовали Федерация бокса Узбекистана совместно с Государственным комитетом по физической культуре и спорту.

За звание чемпионов и призеров боролись 277 боксеров из разных регионов.

Турнир проводился по новым правилам Международной ассоциации бокса AIBA в 8 весовых категориях - до 52, 57, 63, 69, 75, 81, 91 и +91 килограммов. Было разыграно 8 комплектов наград.

Чемпионами Узбекистана стали: в категории до 52 кг - Хасанбой Дусматов (Андижан), до 57 кг - Абдулхай Шорахматов (Ташкент), до 63 кг - Алёр Норалиев (Ташкентская область), до 69 кг - Бобоусмон Батуров (Джизак), до 75 кг - Фанат Кахрамонов (Самарканд), до 81 кг - Хуршид Абдуллаев (Самарканд), до 91 кг - Мадияр Саидрахимов (Ташкентская область), свыше 91 кг - Улугбек Мубинов (Бухара).