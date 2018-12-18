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Евгения Медведева экстренно поменяла короткую программу с помощью Миши Ге

© Sputnik / Vladimir Pesnya
Спорт
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Новую программу под музыку из оперы Tosca Джакомо Пуччини Медведева впервые представит на чемпионате России в Саранске.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Фигурист из Узбекистана Миша Ге, работающий сейчас в качестве тренера и постановщика программ, помог подготовить новую короткую программу для двукратного серебряного призера Олимпиады в Пхёнчхане Евгении Медведевой, сообщает канал TSL.

Новую программу под музыку из оперы Tosca Джакомо Пуччини Медведева впервые представит на чемпионате России, который пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря.

Прежнюю короткую программу на музыку Orange Colored Sky Натали Коул поставил хореограф группы Брайана Орсера Дэвид Уилсон.

Узбекский фигурист Миша Ге, который взял паузу в спортивной карьере, ранее сотрудничал в качестве постановщика с российскими спортсменами Анной Погорилой, Александром Петровым и Сергеем Вороновым.




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