Евгения Медведева экстренно поменяла короткую программу с помощью Миши Ге

Новую программу под музыку из оперы Tosca Джакомо Пуччини Медведева впервые представит на чемпионате России в Саранске.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Фигурист из Узбекистана Миша Ге, работающий сейчас в качестве тренера и постановщика программ, помог подготовить новую короткую программу для двукратного серебряного призера Олимпиады в Пхёнчхане Евгении Медведевой, сообщает канал TSL.

Новую программу под музыку из оперы Tosca Джакомо Пуччини Медведева впервые представит на чемпионате России, который пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря.

Прежнюю короткую программу на музыку Orange Colored Sky Натали Коул поставил хореограф группы Брайана Орсера Дэвид Уилсон.

Узбекский фигурист Миша Ге, который взял паузу в спортивной карьере, ранее сотрудничал в качестве постановщика с российскими спортсменами Анной Погорилой, Александром Петровым и Сергеем Вороновым.