Велогонщица Ольга Забелинская завоевала еще одно золото для Узбекистана

Это вторая медаль высшей пробы, которую завоевала спортсменка, выступая за Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Велогонщица Узбекистана Ольга Забелинская заняла первое место в рамках международного турнира I класса в групповой гонке Track Cycling Challenge среди профессиональных велоспортсменов в Швейцарии.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, спортсменка завоевала золотую медаль с результатом 48 баллов.

© AP Photo / Patrick Semansky Велогонщица Забелинская завоевала первое золото под флагом Узбекистана

На втором месте с 46 очками Лидия Бойлан из Ирландии, а бронзовой медали удостоилась представительница Италии Елена Чеккини, которая финишировала с 44 очками.

"Это вторая медаль высшей пробы, которую завоевала Забелинская, выступая за Узбекистан. Первое золото было выиграно осенью в рамках международного турнира Chrono des Nations во Франции", - говорится в сообщении НОК.

Отметим, что данные соревнования предоставляют рейтинговые балы спортсменам для участия в 32-х летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио (Япония).