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Азиз Камилов

Какую задачу поставили перед новым главой Федерации дзюдо Узбекистана

© НОК Узбекистана
Спорт
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (271)
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В Национальном олимпийском комитете поставили перед новым председателем федерации задачу-максимум - завоевать медали высшей пробы на Олимпиаде в Токио-2020.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Федерацию дзюдо Узбекистана возглавит Азиз Камилов.  

Как сообщает пресс-служба Национального комитета республики, в четверг, 20 декабря, состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция, в ходе которой прошли выборы нового председателя федерации. В мероприятии приняли участие президент НОК Умид Ахматджанов и первый заместитель министра физической культуры и спорта Ойбек Касымов.

Кандидатуру Азиза Камилова поддержали все присутствующие.

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Ivo Gonzalez for OIS/IOC
Узбекская дзюдоистка завоевала бронзу юношеских Олимпийских игр

Умид Ахматджанов поставил перед новым руководством ряд задач. В частности, завоевать медали высшей пробы на Олимпиаде в Токио-2020, а также заняться популяризацией этого вида спорта.

В свою очередь, Камилов пообещал оправдать доверие и незамедлительно приступить к работе. Он ознакомил присутствующих со своими планами.

Новый председатель также отметил особую роль предыдущего руководства, благодаря которому в республике дзюдо занимает особое место.

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Камилов Азиз Якубжанович родился в 1984 году в Ташкенте, окончил Ташкентский государственный юридический университет.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (271)



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