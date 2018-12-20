Какую задачу поставили перед новым главой Федерации дзюдо Узбекистана

В Национальном олимпийском комитете поставили перед новым председателем федерации задачу-максимум - завоевать медали высшей пробы на Олимпиаде в Токио-2020.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Федерацию дзюдо Узбекистана возглавит Азиз Камилов.

Как сообщает пресс-служба Национального комитета республики, в четверг, 20 декабря, состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция, в ходе которой прошли выборы нового председателя федерации. В мероприятии приняли участие президент НОК Умид Ахматджанов и первый заместитель министра физической культуры и спорта Ойбек Касымов.

Кандидатуру Азиза Камилова поддержали все присутствующие.

Ivo Gonzalez for OIS/IOC Узбекская дзюдоистка завоевала бронзу юношеских Олимпийских игр

Умид Ахматджанов поставил перед новым руководством ряд задач. В частности, завоевать медали высшей пробы на Олимпиаде в Токио-2020, а также заняться популяризацией этого вида спорта.

В свою очередь, Камилов пообещал оправдать доверие и незамедлительно приступить к работе. Он ознакомил присутствующих со своими планами.

Новый председатель также отметил особую роль предыдущего руководства, благодаря которому в республике дзюдо занимает особое место.

Чемпион мира Ришод Сабиров открыл школу дзюдо в Ташкенте >>>

Камилов Азиз Якубжанович родился в 1984 году в Ташкенте, окончил Ташкентский государственный юридический университет.