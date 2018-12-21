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Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором

Новый бой Хабиба и Конора все же может состояться – каковы условия

AP Photo/John Locher
Спорт
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Отец Хабиба Нурмагомедова назвал размер гонорара, за который его сын еще раз сразится с ирландским бойцом.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап озвучил сумму, за которую его сын готов провести реванш с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

В интервью порталу Sport24 Абдулманап Нурмагомедов  рассказал, что ему предлагали за бой 15 миллионов долларов. Однако, по его словам, такого гонорара недостаточно.

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"Предлагали 15 миллионов за реванш с Макгрегором… А зачем? Тридцать, ребята, 30 миллионов", — сказал тренер.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
© REUTERS / Stephen R. Sylvanie
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По словам Нурмагомедова-старшего, кроме поединка с Конором у его сына есть еще целый ряд других интересных предложений.

"Есть же ребята, которые заслужили и ждут Хабиба. Мы должны их уважать. Этот момент тоже нужно учитывать… Есть возможность, сейчас время выбора. Наша задача — готовиться, выступить, выиграть. А задача промоушна — готовить новый контракт с учетом наших интересов", — подытожил тренер Хабиба.

Напомним, 6 октября в Лас-Вегасе состоялся долгожданный бой между российснином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Нурмагомедов одержал убедительную победу над своим противником удушающим приемом в четвертом раунде главного боя турнира UFC 229.

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Сразу после окончания боя россиянин перепрыгнул через ограждение и стал участником непродолжительной драки, после чего вернулся в "клетку", где произошла еще одна стычка. Ситуация была накалена из-за едких высказываний ирландца. В ходе подготовки к бою Макгрегор оскорбил в том числе и отца своего соперника.




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