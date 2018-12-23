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Узбекский тяжелоатлет Нурудинов отстранен IWF после перепроверки допинг-проб

© Sputnik / Алексей Даничев
Спорт
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Нурудинов - олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро и победитель чемпионата мира-2013.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила тяжелоатлета Руслана Нурудинова от участия в соревнованиях после проведенной Международным олимпийским комитетом (МОК) перепроверки допинг-проб спортсменов с Олимпиады-2012 в Лондоне, сообщается на официальном сайте IWF.

Узбекистанец занял в Лондоне четвертое место в весе до 105 кг. В его пробе после перепроверки найдены дегидрохлорметилтестостерон и станозолол.

Нурудинов - олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро и победитель чемпионата мира-2013.

Также отстранены двукратная чемпионка Европы Мелине Далузян (Армения) и белорус Николай Новиков.

Ответственность за решения по возможным последствиями для спортсменов относительно их участия в Олимпиаде в Лондоне лежит на МОК, говорится в сообщении.

Теги:
Тяжелая атлетика, МОК, Спорт



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