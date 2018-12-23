Кто основной кандидат на пост главного тренера олимпийской сборной

Главной задачей тренера станет - завоевать право на участие команды в Олимпиаде 2020 года.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахматджанов встретился с основным кандидатом на пост главного тренера олимпийской сборной Узбекистана сербским специалистом Любинко Друловичем. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

В ходе встречи Ахматджанов отметил, что рад видеть сербского тренера в Узбекистане, и заявил, что основной целью команды является завоевание путевки на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Друлович, в свою очередь, подчеркнул, что если возглавит олимпийскую сборную Узбекистана, то готов выполнить главную задачу – завоевать право на участие в Олимпиаде 2020 года.

В данный момент проводится финальный раунд переговоров с Друловичем. Если стороны достигнут договоренностей, то в скором времени он будет назначен главным тренер олимпийской сборной Узбекистана.