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Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер

Эктор Купер назвал имена игроков, которые поедут на Кубок Азии

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Сейчас узбекская команда готовится к соревнованиям в турецком городе Анталия.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер назвал имена футболистов, которые будут защищать честь республики на Кубке Азии-2019. Об этом сообщает в официальном Telegram-канале Ассоциации футбола республики.

Турнир стартует 5 января в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан проведет свои матчи 9, 13 и 17 января против Омана, Туркменистана и Японии соответственно.

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Ассоциация футбола Узбекистана
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В окончательный список игроков вошли вратари Игнатий Нестеров ("Локомотив"), Уткир Юсупов ("Коканд-1912"), Санжар Кувватов ("Насаф"). Среди защитников на Кубке Азии выступят Егор Кримец ("Пахтакор"), Анзур Исмаилов ("Локомотив"), Достон Турсунов ("Ренофа Ямагучи", Япония), Ислом Тухтахужаев ("Локомотив"), Олег Зотеев ("Локомотив"), Фаррух Сайфиев ("Пахтакор"), Акмаль Шорахмедов ("Пахтакор"), Даврон Хашимов ("Навбахор").

В состав полузащитников вошли Одил Хамробеков ("Насаф"), Одил Ахмедов ("Шанхай СИПГ", Китай), Отабек Шукуров ("Шарджа", ОАЭ), Фозил Мусаев ("Джубило Ивата", Япония), Жалолиддин Машарипов ("Пахтакор"), Азиз Тургунбаев ("Навбахор"), Достон Хамдамов ("Анжи", Россия), Жавохир Сидиков ("Коканд-1912"), Икром Алибаев ("Сеул", Южная Корея), Эльдор Шомурадов ("Ростов", Россия).

Нападающими в предстоящих соревнованиях выступят Марат Бикмаев ("Локомотив") и Сардор Рашидов ("Локомотив"). 

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Теги:
Футбол, Узбекистан



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