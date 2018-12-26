Сидели, открыв рты: Батыршина пояснила, чем ее поражают узбекские гимнастки

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Серебряный призер Олимпийских игр, семикратная чемпионка мира, легендарная спортсменка и известная телеведущая Яна Батыршина рассказала Sputnik о сильных и слабых сторонах узбекских гимнасток.

Прославленная спортсменка ежегодно проводит международный художественный турнир. Правда, в 2018 года она не присутствовала на нем лично, поскольку стала мамой в третий раз. Но в следующий раз Батыршина намерена обязательно присутствовать на соревнованиях, в которых могут участвовать дети от 7 до 12 лет.

На турнир ежегодно приезжают и представительницы Узбекистана. Часто им удается не только завоевать призовые места, но и поразить судей. Как Самире Салиевой в 2017 году.

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"Я поражаюсь девочкам из Узбекистана, потому что они, и это не только мое мнение, самые эмоциональные, самые гибкие и самые сложные упражнения тоже у них. Сейчас многие могут подумать, что я сама из Узбекистана и не могу сказать по-другому, но когда мой турнир выиграла в своей категории Самира Салиева, во время ее выступления мы все сидели, открыв рты. Это были такие феноменальные прыжки, такие элементы. Главная судья, которая должна сохранять лицо и спокойствие, практически на стуле подпрыгивала и толкала меня в бок со словами "Ты видела, видела?", - рассказала Батыршина.

По ее словам, спортсменок из Узбекистана отличает эмоциональность и искреннее удовольствие от выступления, которые с лихвой компенсируют недостаток опыта.

"Часто из-за недостатка опыта узбекские девочки делают смешные потери, могут из-за нервов и страха забыть упражнение или перепутать стороны: начать работать на судей, а потом повернуться и закончить к нам спиной. Мы даже не снимаем баллы за такие мелкие недочеты, стараемся их поддерживать. Это все очень мило и трогательно, хотя бывает, что девочки потом переживают и плачут", - поделилась спортсменка.

Она добавила, что с каждым годом видит прогресс у участниц своего турнира.

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Среди главных качеств, необходимых спортсменам, Батыршина выделила целеустремленность, трудолюбие и желание.

"Конечно, хотелось бы еще и талант, но я знаю примеры, когда гимнастка проигрывает в таланте другим девочкам, но так работает и так любит свой вид спорта, что выступает гораздо лучше тех, у кого невероятные данные, но нет особого желания и трудолюбия. Важно любить то, что ты делаешь, и обязательно слушать тренера", - поделилась Батыршина.

Она подчеркнула, что спортсмену необходимо не просто упорно заниматься, а ставить цель, выполнять ее и ставить новую.

Семья Яны Батыршиной в полном составе еще не была на ее родине в Узбекистане, поэтому в планах у прославленной спортсменки - обязательно приехать с экскурсией в республику, где она не была уже несколько лет.