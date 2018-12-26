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Внеочередная Генассамблея НОК

В Национальном Олимпийском комитете меняется руководство

НОК
Спорт
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Алишер Султанов и Мурод Азимов в результате внеочередной Генеральной ассамблеи покинули свои посты.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Алишер Султанов и Мурод Азимов, занимавшие посты вице-президентов Национального олимпийского комитета, 26 декабря покинули эти должности, сообщает пресс-служба организации.

Соответствующее решение было принято на внеочередной Генеральной ассамблее, оно связано с увеличением у них объема работ.

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© НОК Узбекистана
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"В связи с этим, сегодня были представлены две кандидатуры на пост вице-президентов. Присутствующие единогласно поддержали кандидатуры Ахмаджона Рахимова – председателя ассоциации таэквондо (WTF) Узбекистана и Комила Рузиева – президента Азиатской конфедерации кураша. Также был обновлен состав исполнительного комитета", - уточняется в сообщении.

Кроме того, участники мероприятия обсудили подготовку к выступления на Олимпийских играх в Токио, которые пройдут в 2020 году.

Теги:
Игры, Спорт, Национальный Олимпийский комитет Узбекистана



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