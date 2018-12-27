Юный узбекский шахматист сенсационно победил чемпиона мира Магнуса Карлсена

Представители Узбекистана выступают на чемпионате мира по рапиду и блицу в Санкт-Петербурге.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Международный мастер из Узбекистана Шамсиддин Вохидов на чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходит в Санкт-Петербурге, одержал победу над действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном, сообщает Национальный олимпийский комитет.

После грубой ошибки на 22-м ходу Карлсен должен был остаться без фигуры, но решил вместо этого пожертвовать ферзя. Вохидов аккуратно использовал все выгоды своей позиции и заставил соперника сдаться на 36-м ходу.

В других партиях Нодирбек Ёкубоев сыграл вничью со Станиславом Новиковым, а Нодирбек Абдусатторов уступил испанцу Лопесу Ивану Сальгадо.

Ранее эти узбекские шахматисты победили на Всемирной шахматной Олимпиаде в турецком городе Конья и получили в подарок от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева автомобиль Spark.