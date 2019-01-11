Обновление стадиона "Миллий": как изменится бывший "Бунёдкор"

На стадионе обновят газон, чтобы он соответствовал современному уровню, отвечающему всем требованиям. Трава для газона была заказана за рубежом.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В Ташкенте на стадионе "Миллий" начались работы по обновлению газона.

Это делается в рамках мер по улучшению футбольной инфраструктуры в Узбекистане, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола республики.

"В данный момент работники убирают старый газон, и они должны быть предельно аккуратны в этом вопросе, чтобы не повредить дренажную систему. После этого освободившееся пространство заполняется специальным оборудованием, засыпается песком и плодородной почвенной смесью, а затем будет укладываться новый газон, заказанный из-за рубежа", - говорится в сообщении АФУ.

Согласно международным стандартам, центр поля должен быть на 20 сантиметров выше краев поля.

Отмечается, что работы по замене газона проводят работники стадиона "Марказий", который принадлежит каршинскому "Насафу".

Ожидается, что стадион "Миллий" будет готов принять международные турниры и другие матчи уже в новом сезоне.