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Вадим Абрамов

Вадим Абрамов стал главным тренером "Бунёдкор"

© fcneftchi.uz
Спорт
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На этом посту он сменил Шухрата Максудова.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Бывший наставник национальной сборной Вадим Абрамов стал главным тренером футбольного клуба "Бунёкдор", сообщается на сайте клуба.

На этом посту он сменил Шухрата Максудова, который временно исполнял обязанности главного тренера после ухода Мирджалола Касымова в "АГМК" в конце декабря.

В тренерский штаб клуба войдет Марат Мифтахутдинов, который долгие годы работал ассистентом Вадима Абрамова.

Вадим Абрамов возглавлял ташкентские клубы "Трактор" (2003−2007) и "Локомотив" (2008−2010), казахстанскую "Астану" (2013). Сборная Узбекистана под его руководством заняла четвертое место на Кубке Азии в 2011 году.

Теги:
Спорт, футбол, Бунёдкор



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