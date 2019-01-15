Борец Таймазов: благодарен Узбекистану, это моя вторая родина

Борец вольного стиля Артур Таймазов рассказал, как чувствовал себя в сборной Узбекистана и как его принимали узбекистанские болельщики.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Двукратный олимпийский чемпион, победитель чемпионатов мира и Азиатских игр по вольной борьбе Артур Таймазов рассказал о том, как принял решение выступать за Узбекистан.

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"Мне поступило предложение выступить за Узбекистан на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. Я выступил, завоевал серебряную медаль и снова начал бороться за Россию. В 2001 году я выиграл чемпионат страны в тяжелом весе и начал готовиться к чемпионату Европы. Но мне вдруг объявили, что я должен пропустить два года, чтобы начать выступать за Россию. Но, понимаете, замораживать себя на два года, когда тебе всего 21 год, очень сложно. Поэтому произошло так, что я продолжил представлять Узбекистан", - поделился спортсмен в интервью РИА Новости.

Вспоминая о своем пребывании в сборной Узбекистана, Таймазов говорит, что чувствовал себя великолепно.

"У каждого из узбекских борцов была возможность со мной побороться и выбить меня из сборной… Я, помимо олимпийских медалей, выиграл для страны по несколько чемпионатов мира и Азии", - отметил он.

Что касается узбекистанской публики, то борец вспоминает ее с особой теплотой.

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"Я хочу поблагодарить народ Узбекистана за ту поддержку, которую он мне оказал. Это моя вторая родина, они очень горячо за меня болели. Также за меня болели в России, и я благодарен всем своим болельщикам. И хочу сказать им: "Все, что мог, я сделал. Я всегда выкладывался на 1000%", - резюмировал он.

Ранее Международный олимпийский комитет после перепроверки выявил 63 положительные допинг-пробы медалистов Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. В черном списке Антидопингового комитета оказался золотой призер Пекина борец Артур Таймазов.

В результате узбекистанца лишили золотой медали Олимпиады-2008 и вручили ее российскому борцу вольного стиля в весовой категории до 120 кг Бахтияру Ахмедову.

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Комментируя решение МОК, Таймазов говорит, что ему просто смешно говорить об этом.

"Дайте мне этот препарат, который у меня якобы обнаружили. Я еще хочу бороться, где его можно найти? Но если этот препарат так хорошо помогает, то почему я выиграл только два чемпионата мира, а не семь или восемь? Почему это выдумывают спустя 10 лет после Олимпиады?", - вопрошает он.

В завершение спортсмен заявил, что считает себя олимпийским чемпионом 2008 года и всегда будет себя считать трехкратным олимпийским чемпионом.