Ташкент впервые примет марафон международного уровня

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В столице Узбекистана впервые пройдет I Ташкентский международный марафон, сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета республики. Мероприятие запланировано на 24 марта.

"В эти дни представители Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) находятся в Ташкенте, где с их участием проводятся замеры трассы марафона", — говорится в публикации.

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Как отметили в пресс-службе, при отсутствии нарушений IAAF выдаст сертификат, дающий право проведения забега на этой трассе.

Участникам мероприятия предстоит пробежать 21,095 километра.