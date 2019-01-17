Нурмагомедов: Макгрегор не заслуживает реванша

По словам российского бойца, в первом поединке ирландец "не сделал ничего", несмотря на все заявления.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что его ирландский противник Конор Макгрегор не заслуживает боя-реванша, сообщает Р-Спорт.

Об этом спортсмен сказал, отвечая на вопрос одного из журналистов в Австралии.

"Он этого (матча-реванша) не заслуживает. Реванш за что? Перед последним боем он тоже много говорил. Но когда мы вошли в клетку, он не сделал ничего", - отметил Нурмагомедов.

AP Photo/John Locher Глава UFC рассказал, когда может состояться реванш Нурмагомедова и Макгрегора

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в рамках турнира UFC 229 в США, таким образом он сумел защитить титул чемпиона в легком весе.

Однако сразу после окончания поединка российский боец вступил в перепалку с кем-то из присутствующих за пределами ринга и перепрыгнул через ограждение, произошла непродолжительная драка. В итоге Атлетическая комиссия штата Невада возбудила дисциплинарное расследование. Слушания по этому делу пройдут 29 января.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт заявлял, что бой-реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором может состояться в 2019 году.