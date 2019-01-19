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Боксер Гаибназаров отправил в нокаут соперника из Доминиканы

© Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
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Бой должен был длиться восемь раундов, однако доминиканец попросил завершить борьбу в конце четвертого раунда.

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. В Нью-Йорке узбекистанец Фазлиддин Гаибназаров выступил против доминиканского боксера Рикардо Гарсия, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.

В третьем раунде Гаибназаров отправил соперника в нокдаун, а в конце четвертого раунда Гарсия попросил остановить бой.

Таким образом Гаибназаров праздновал седьмую победу, среди которых четыре нокаута, на профессиональном ринге.

Напомним, в октябре Гаибназаров в Лас-Вегасе провел бой с американцем Уилбертом Лопесом. Бой, рассчитанный на восемь раундов, завершился во втором, когда Гаибназаров отправил Лопеса в нокаут.

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Теги:
Бокс, Спорт



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