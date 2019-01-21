По информации НОК, республике уже удалось найти тренеров по этому виду спорта.

ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. В Узбекистане могут появиться школы современного пятиборья. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.

Такое заявление сделал председатель Федерации современного пятиборья Узбекистана Бахромжон Газиев во время встречи в Германии с президентом Международного союза современного пятиборья доктором Клаусом Шорманном.

По данным НОК, в стране построят спортивную базу, где будут созданы условия для тренировок по всем пяти спортивным дисциплинам современного пятиборья: фехтовальный зал, бассейны, беговые дорожки, стадионы, стрельбища, конкурные поля.

Благодаря принятым мерам, Узбекистан рассчитывает отправить своих спортсменов состязаться в пятиборье на Олимпийских играх - 2020 в Токио.