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Роберто Карлос

Звезда мирового футбола посетит Ташкент

© Sputnik / Саид Царнаев
Спорт
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Роберто Карлос примет участие в товарищеском матче, в котором также сыграют известные звезды футбола и ветераны Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. На следующей неделе, 28 января, в Ташкент приедет звезда мирового футбола, чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос.

В ходе визита в Узбекистан легендарный защитник проведет мастер-класс для юных футболистов и встречу с детьми из Дома милосердия, сообщает пресс-служба Федерации футбола Узбекистана.

Бразильский футболист примет участие в пресс-конференции и ответит на вопросы представителей СМИ.

Также будет организован товарищеский матч - два тайма по 10 минут с участием известных звезд футбола и ветеранов Узбекистана. Роберто Карлос по одному тайму сыграет в обеих командах.

Теги:
Узбекистан



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