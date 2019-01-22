Узбекская легкоатлетка установила личный рекорд на турнире в Казахстане

В Международном турнире на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой приняли участие спортсмены из девяти стран: Таджикистана, Турции, Кыргызстана, Армении, Грузии, Беларуси, Украины, Узбекистана и хозяева соревнований - атлеты Казахстана.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Легкоатлетка из Узбекистана Сафина Садуллаева получила золотую медаль на Международном турнире на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой, который прошел в Оскемене (Казахстан).

В прыжках в высоту у женщин первые два места завоевали узбекистанские спортсменки. Победительницей стала с личным рекордом Сафина Садуллаева. Она показала результат 192 см.

Как сообщает пресс-служба НОК республики, в истории спорта Узбекистана это пятый результат. Людмила Бутузова, Светлана Радзивил и Надия Дусанова установили личные рекорды в 198 см, Светлана Мунькова (Рубан) – в 194 см.

Второе место завоевала Надия Дусанова – 188 см. Третья представительница Узбекистана - Алина Яблокова с результатом 175 см оказалась на четвертом месте.

В беге на 800 метров победил Хуршид Ахмадалиев. В беге на 3000 метров Отабек Тошкуватов стал шестым. Пятое место в беге на 60 метров занял Эргаш Нормурадов.

В тройном прыжке спортсмены из Узбекистана - Иван Денисов, Дмитрий Пупко, Руслан Курбанов - завоевали места с шестого по восьмое.

В смешанной эстафете 4х200 в составе объединенной команды приняла участие Надия Дусанова, которая заняла третье место.

В соревнованиях за призовые места вели борьбу спортсмены из девяти стран: Таджикистана, Турции, Кыргызстана, Армении, Грузии, Беларуси, Украины, Узбекистана и хозяева соревнований - атлеты Казахстана.