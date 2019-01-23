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Сербский футбольный тренер Любинко Друлович

Олимпийскую сборную Узбекистана возглавил сербский специалист

© НОК Узбекистана
Спорт
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Соглашение с Любинко Друловичем действует до Олимпиады в Токио в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Олимпийскую сборную Узбекистана по футболу возглавил сербский специалист Любинко Друлович, сообщает НОК.

"Наша основная цель – завоевание лицензии на Олимпиаду-2020. Мы создадим все необходимые условия для сборной. В тренерском штабе вам будет помогать наш специалист Равшан Хайдаров, так как он хорошо знает футболистов команды", - заявил президент Национального олимпийского комитета, первый вице-президент ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахматджанов.

Соглашение с Друловичем действует до Олимпиады в Токио-2020.

Ранее 50-летний Друлович выиграл со сборной Сербии U19 чемпионат Европы среди юношей до 19 лет. В 2013 году он признавался в Сербии лучшим тренером.




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