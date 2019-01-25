В Ташкенте пройдет чемпионат Азии по шоссейному велоспорту

В начале декабря прошлого года делегация во главе с президентом Азиатской конфедерации велоспорта Осамом Ахмедом Абдуллой аль Шафаром оценила состояние автодорог в Ташкентской области, на которых пройдут состязания, а также условия в гостиницах.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В Ташкенте и Ташкентской области с 22 по 28 апреля пройдет чемпионат Азии по шоссейному велоспорту. Организацию предстоящего спортивного мероприятия обсудили в хокимияте столицы.

"Двадцать четвертого января 2019 года в здании хокимията проведены переговоры со специалистами из Швейцарии и Германии по организации чемпионата Азии по велоспорту среди мужчин, женщин, юниоров, инвалидов", — сообщили в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба хокимията Ташкента В хокимияте Ташкента обсудили проведение предстоящего Чемпионата Азии по велоспорту

В первый день соревнования планируется провести в Газалкенте, в остальные дни — на пути от International Hotel Tashkent до Чарвакского водохранилища.

Ожидается, что в чемпионате примут участие 600 велоспортсменов из 40 стран континента. Для освещения мероприятия в республику приедут зарубежные журналисты, в том числе телеканала Eurosport.