Новый тренер олимпийской сборной Узбекистана верит в выход на ЧА и Олимпиаду

Сербский тренер Любинко Друлович рассказал о планах на предстоящую работу со сборной Узбекистана U23 и стоящих перед ним и командой целях.

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Сборной Узбекистана U23 вполне по силам завоевать путевку на Олимпиаду в Токио в 2020 году, заявил новый тренер команды Любинко Друлович.

"У вас много сильных футболистов, именно они помогут нам завоевать путевку на Олимпиаду в Токио-2020. Мы будем формировать сильную команду. До старта отборочного этапа чемпионата Азии, на котором будут разыграны путевки в Токио-2020, у нас еще есть два месяца, и все внимание мы сосредоточим именно на этом мероприятии. Мы должны успешно выступить и завоевать путевку на чемпионат Азии, а потом начать к нему готовиться", - заявил Друлович.

Отборочный раунд чемпионата Азии среди игроков до 23 лет пройдет 22-26 марта 2019 года в Ташкенте. Команда-победитель завоюет путевку на чемпионат Азии - 2020, который пройдет в Таиланде. Сборные, занявшие 1-3 места, получат право на участие в Олимпийских играх Токио-2020.

В работе Друловичу будут помогать два специалиста из Сербии, а также Равшан Хайдаров, который долго возглавлял команду.

"Мои помощники разговаривают на русском. Этот аспект важен, так как у нас не будет языкового барьера. Я месяц назад уже встречался с Равшаном Хайдаровым, он хорошо знает кандидатов в олимпийскую сборную и поможет нам", - заключил тренер.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Любинко Друлович

В отборочном раунде чемпионата Азии U23 соперниками узбекистанцев станут команды Индии, Таджикистана и Пакистана.

"У меня есть некоторые сведения о наших соперниках в отборочном этапе континентального первенства. Хочу подчеркнуть, что наш тренерский штаб сформирован из опытных специалистов, и вместе мы еще успеем хорошенько изучить соперников", - поделился Друлович.

Он заверил, что оставшихся двух месяцев будет достаточно для подготовки к важным матчам. В феврале команда проведет сбор в Ташкенте, а затем в Испании, где также пройдут товарищеские матчи.

Напомним, в начале 2018 года футбольная сборная Узбекистана U23 во главе с Равшаном Хайдаровым выиграла чемпионат Азии.

Соглашение с Друловичем действует до Олимпиады в Токио-2020.

Ранее 50-летний специалист выиграл со сборной Сербии U19 чемпионат Европы среди юношей до 19 лет. В 2013 году он признавался в Сербии лучшим тренером.