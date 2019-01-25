Полиция не верит в шанс найти пропавшего футболиста, клуб и фанаты возмущены

Петицию за возобновление поисков самолета, на борту которого находился футболист Эмилиано Сала, подписали уже более 40 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Полиция острова Гернси сообщила, что прекратила поиски пропавшего в районе Ла-Манша самолета с футболистом "Кардифф Сити" Эмилиано Салой, поскольку шансы выжить у находившихся на борту людей крайне низки.

"Мы проанализировали всю доступную информацию и, зная о том, какое оборудование есть на борту самолета, приняли непростое решение прекратить поиски. Шансы выжить (у находившихся на борту) на данном этапе чрезвычайно малы", - говорится в сообщении на странице полиции в Twitter.

Полиция отметила, что район поисков составил 1700 квадратных миль. К поискам привлекли три самолета, пять вертолетов, две спасательные шлюпки, а также другие проходящие мимо суда и рыбацкие лодки.

"Последний самолет, искавший пропавшее транспортное средство, а также тех, кто находился на борту, совершил посадку. Несмотря на то что мы закончили активную фазу операции, мы будем просить все суда и самолеты, находящиеся в том районе, по возможности искать следы воздушного судна. Это будет продолжаться неопределенное время", - добавляется в заявлении.

Французский клуб "Нант", за который выступал футболист, на своей странице в Twitter настаивает на продолжении поисков пропавшего игрока.

"Нант" узнал о прекращении поиска пропавшего самолета. Они (поиски) не могут остановиться. Клуб и его болельщики требуют, чтобы операция продолжилась, чтобы найти Салу для его семьи и его родственников", - говорится в заявлении "Нанта".

FC Nantes has learnt that the search for the missing plane was called off.



This search mustn’t stop, @GuernseyPolice



The club and its supporters strongly ask for the search to find @EmilianoSala1 to go on, for his family and his near relatives. Together for Emi ! #PrayForSala pic.twitter.com/7C1PrMUV7R — FC Nantes (@FCNantes) January 24, 2019

Сестра Эмилиано Салы Ромина в выступлении, которое транслировалось по Sky News, умоляла спасателей продолжить поиски брата.

Петицию за возобновление поиска аргентинского футболиста Эмилиано Салы, пропавшего во время полета над Ла-Маншем, подписали уже более 40 тысяч человек.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского Нанта в Кардифф (Уэльс), в ночь на вторник пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека, один из которых - нападающий "Кардифф Сити" Сала.

Во вторник после 15-часовой поисковой операции спасатели обнаружили плавающие в воде предметы, но подтверждений, являлись ли какие-то из них частями пропавшего самолета, не было. В среду спасатели вели поиски, основываясь на нескольких версиях случившегося: рассматривалась вероятность того, что пассажиры могли спастись на аварийном плоту, который был на борту, а также что их мог подобрать проходящий вблизи корабль. Но после девяти часов поисков не было обнаружено никаких следов пропавшего самолета.

Сала перешел из французского "Нанта" в английский "Кардифф Сити" 19 января. Трансфер стал рекордным по сумме для "Кардифф Сити".