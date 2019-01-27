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Вратарь сборной Узбекистана Игнатий Нестеров получил поздравления с пятым матчем на Кубке Азии

Вратарь сборной Узбекистана Игнатий Нестеров перешел в клуб Саудовской Аравии

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Клуб "Оход", куда переходит Нестеров, основан в 1936 году, выступает в Про-лиге Саудовской Аравии – в высшем футбольном дивизионе этой страны.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Вратарь национальной сборной Узбекистана Игнатий Нестеров из "Локомотива" перешел в клуб Саудовской Аравии "Оход", сообщает Ассоциация футбола Узбекистана в своем телеграм-канале.

Напомним, Игнатий Нестеров – один из самых лучших вратарей в истории сборной Узбекистана.

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Профессиональную карьеру Игнатий начал в 2001 году в самаркандском "Динамо". С 2002-го по 2009-й защищал ворота ташкентского "Пахтакора". В 2002-2007 годах Нестеров с клубом становился чемпионом и обладателем Кубка Узбекистана. Победитель Кубка чемпионов Содружества (2007). В июле 2009-го перешел в "Бунедкор" (Ташкент), где выступал до конца сезона-2013. Затем присоединился к ташкентскому "Локомотиву". С 2002 года Нестеров выступает за сборную Узбекистана.

Клуб "Оход", куда переходит Нестеров, основан в 1936 году, выступает в Про-лиге Саудовской Аравии – в высшем футбольном дивизионе этой страны. В сезоне 2017/2018 занял 14-е место. Домашние матчи проводит на стадионе принца Мохаммеда бин Абдул Азиза, который вмещает 24 тысячи зрителей и находится в самой Медине – в одном из самых священных и почитаемых городов ислама.




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