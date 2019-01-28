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Футболист Роберто Карлос в Узбекистане

Легендарного футболиста Роберто Карлоса торжественно встретили в Ташкенте

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Визит Роберто Карлоса в узбекскую столицу обещает быть насыщенным: спортсмен примет участие в различных мероприятиях и проведет мастер-класс для юных футболистов и детей из Дома милосердия.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Звезда мирового футбола, чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос прибыл в Ташкент.

Спортсмена торжественно встретили в аэропорту Ислама Каримова. Судя по фотографиям, которые опубликовала Ассоциация футбола республики, Карлос с удовольствием раздавал автографы и позировал на камеры для многочисленных поклонников.

© Ассоциация футбола Узбекистана
Звезда мирового футбола Роберто Карлос приехал в Ташкент

Роберто Карлос примет участие в различных мероприятиях в узбекской столице. В частности, он проведет мастер-класс для юных футболистов, а затем сыграет в товарищеской встрече с участием ветеранов узбекского футбола.

Роберто Карлос в Узбекистане
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Роберто Карлос в Узбекистане

Встреча будет состоять из двух таймов по 10 минут. Роберто Карлос сыграет по одному тайму за каждую команду.

Также футболист посетит Дом милосердия имени А.П. Хлебушкиной и проведет пресс-конференцию в зале Национального Олимпийского комитета Узбекистана.

Футболист Роберто Карлос в Узбекистане
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Футболист Роберто Карлос в Узбекистане

Ранее Роберто Карлос записал для узбекистанцев видеообращение, в котором выразил надежду максимально плодотворно провести время в Ташкенте и получить большое удовольствие.

Теги:
Ташкент



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