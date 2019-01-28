Теннисист из Узбекистана выиграл турнир в России

Призовой фонд проходившего в Казани турнира Futures составил 25 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Теннисист из Узбекистана Санжар Файзиев выиграл международный турнир Futures, проходивший в Казани с 22 по 27 января, сообщает Национальный Олимпийский комитет.

Призовой фонд турнира составлял 25 тысяч долларов.

© Sputnik / Владимир Федоренко Кто из узбекистанцев выйдет на корт против Сербии в Кубке Дэвиса

Узбекистанец Санжар Файзиев успешно выступил против Александра Игошина из России, соотечественника Сергея Фомина и еще одного россиянина Александра Василенко.

В решающем поединке Файзиев вышел на корт против представляющего Россию Теймураза Габашвили. Матч, длившийся 2 часа и 12 минут, завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу узбекистанского теннисиста.

Участвовавшие в турнире представители Узбекистана Хумаюн Султанов и Сергей Фомин дошли до второго круга. В парных состязаниях Александр Василенко (Россия) и Хумаюн Султанов (Узбекистан) вышли в финал и стали вице-чемпионами.