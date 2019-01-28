17:30 28 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.33
  • EUR9518.45
  • USD8378.18
Поиск
Санжар Файзиев выиграл турнир в России

Теннисист из Узбекистана выиграл турнир в России

Национальны олимпийский комитет Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
5920

Призовой фонд проходившего в Казани турнира Futures составил 25 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Теннисист из Узбекистана Санжар Файзиев выиграл международный турнир Futures, проходивший в Казани с 22 по 27 января, сообщает Национальный Олимпийский комитет.

Призовой фонд турнира составлял 25 тысяч долларов.

Кубок Дэвиса.
© Sputnik / Владимир Федоренко
Кто из узбекистанцев выйдет на корт против Сербии в Кубке Дэвиса
Узбекистанец Санжар Файзиев успешно выступил против Александра Игошина из России, соотечественника Сергея Фомина и еще одного россиянина Александра Василенко.

В решающем поединке Файзиев вышел на корт против представляющего Россию Теймураза Габашвили. Матч, длившийся 2 часа и 12 минут, завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу узбекистанского теннисиста.

Участвовавшие в турнире представители Узбекистана Хумаюн Султанов и Сергей Фомин дошли до второго круга. В парных состязаниях Александр Василенко (Россия) и Хумаюн Султанов (Узбекистан) вышли в финал и стали вице-чемпионами.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Грязь и горящие поля: самые экстремальные гонки в мире Tough Guy
Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов
"Шурави, вы были настоящие": почему афганцы с благодарностью едут в Ташкент
Отношения Германии и Узбекистана - 2019 года
От Берлина до Ташкента: что связывает Германию и Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054