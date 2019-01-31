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Узбекистанцы будут сдавать спортивные нормативы дважды в год

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Спорт
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Обязательный и желательный тесты планируется проводить в 12 возрастных категориях.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Узбекистанцы с 2019 года будут сдавать тестовые спортивные нормативы, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта республики.

"В стране будет введено проведение тестовых упражнений, включающих в себя спортивные нормативы, которые определяют уровень общей физической подготовки", — говорится в сообщении.

В комплекс упражнений входят бег на 60 метров, жим 16-килограммовой гири, отжимания от пола и на брусьях, прыжки в длину, плавание на 100 метров.

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Пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана
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Сдать спортивные тесты под названиями "Aлпомиш" и "Барчиной" и проверить свою физическую подготовку могут все желающие начиная с шести лет. Обязательный и желательный тесты будут проводиться в 12 возрастных категориях дважды в год. Те, кто смог сдать нормы обязательного теста, получат нагрудные значки.

Кроме того, с 10 февраля по всем телеканалам республики трижды в день будут показывать трех-пятиминутные видеоролики гимнастических упражнений.

В конце прошлого года президент страны Шавкат Мирзиёев поручил вновь ввести в 2019 году производственную гимнастику в государственных организациях. Госорганам также было поручено установить специальные перерывы в рабочее время, чтобы работники могли выполнить упражнения. Кроме того, еженедельно в госорганизациях также будет проводиться День здоровья.

Теги:
спорт, физкультура



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