Узбекистанцы будут сдавать спортивные нормативы дважды в год

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Узбекистанцы с 2019 года будут сдавать тестовые спортивные нормативы, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта республики.
"В стране будет введено проведение тестовых упражнений, включающих в себя спортивные нормативы, которые определяют уровень общей физической подготовки", — говорится в сообщении.
В комплекс упражнений входят бег на 60 метров, жим 16-килограммовой гири, отжимания от пола и на брусьях, прыжки в длину, плавание на 100 метров.
Кроме того, с 10 февраля по всем телеканалам республики трижды в день будут показывать трех-пятиминутные видеоролики гимнастических упражнений.
В конце прошлого года президент страны Шавкат Мирзиёев поручил вновь ввести в 2019 году производственную гимнастику в государственных организациях. Госорганам также было поручено установить специальные перерывы в рабочее время, чтобы работники могли выполнить упражнения. Кроме того, еженедельно в госорганизациях также будет проводиться День здоровья.