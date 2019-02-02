НОК: Узбекистан должен войти в топ-10 на Олимпиаде-2020

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. На заседании Исполнительного комитета руководитель НОК Узбекистана отметил, что сплоченная работа очень важна для выполнения поставленной цели – успешно выступить на Олимпиаде в Токио-2020, сообщается на официальном сайте НОК.

1 февраля состоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета, в котором принимали участие президент НОК Умид Ахматджанов, Генеральный секретарь Жасур Матчанов, вице-президент Ахмаджон Рахимов и члены Исполнительного комитета в полном составе.

"Основной вопрос повестки дня — подготовка к Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио. Каждый представитель Исполкома НОК может выражать свои мысли и позицию. Вам известно, что для Олимпиады-2020 НОК разработал стратегию. Сегодня вы можете высказать свои предложения по стратегии. Не секрет, что наша цель – успешно выступить на Олимпиаде в Токио-2020, показать хороший результат и порадовать народ и нашего Президента. Впереди у нас лицензионный год, следовательно, все федерации и ассоциации должны ответственно подойти к этому аспекту. У нас ведь одна цель", — отметил Умид Ахматджанов.

Было отмечено, что УТС сборных команд отныне будут проводиться в новом формате.

Помимо этого, в ходе тренировочного процесса будет проводиться отдельная работа по физической и фармакологической подготовке спортсмена. Теперь к каждой федерации будет прикреплен повар, который будет работать вместе с диетологом и врачом сборных команд, спортсменами, которые будут проводить подготовку к Олимпиаде.

Ранее НОК объявил, что каждый спортсмен завоевавший лицензию получит 100 миллионов сумов. Тренеры спортсменов получат денежное вознаграждение в размере 50 миллионов сумов. Успешно выступивших на Олимпиаде спортсменов, завоевавших медали высшей пробы НОК наградит отдельно.

На заседании также было отмечено, что в подготовке узбекских атлетов будет принимать отдельное участие Республиканский научно-практический центр спортивной медицины. Специалисты центра будут регулярно проводить осмотр спортсменов сборных команд. При помощи их рекомендаций тренер будет осуществлять распределение нагрузок.

Генеральный секретарь НОК Жасур Матчанов отметил, что в процессе подготовки к Олимпиаде будут принимать участие пять комиссий: Дисциплинарная, Спортивной медицины и антидопинга, Судейско-инспекторская, Подготовительная комиссия к Олимпиаде и Апелляционная.

По словам участников заседания, Узбекистан может завоевать лицензии в нескольких новых видах спорта. Таким образом, у страны есть возможности увеличить количество лицензий, успешно выступить в Токио и войти в 10-ку сильнейших стран в медальном зачете.