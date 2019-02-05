Не доставайся же ты никому: в деле футболиста Тургунбаева поставили точку

Игрока и некоторых сотрудников "Навбахора" и "Пахтакора" временно отстранили от футбола после ситуации, когда у Азиза Тургунбаева был контракт сразу с двумя клубами.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Комитет по статусу и переходам футболистов и дисциплинарный комитет Ассоциации футбола Узбекистана поставили точку в деле футболиста Азиза Тургунбаева.

Футболист дисквалифицирован до начала летнего трансферного окна (9 июля 2019 года) за подписание контракта одновременно с двумя клубами – "Пахтакором" и "Навбахором". Игрок наказан за то, что не мог определиться, в какой команде хочет выступать, и сначала жаловался, что "Навбахор" принуждает его остаться в клубе, а затем заявил, что хочет расторгнуть контракт с "Пахтакором".

Напомним, "Пахтакор" 22 января подал в Профессиональную футбольную лигу Узбекистана (ПФЛ) заявку на регистрацию Азиза Тургунбаева для участия в Лиге чемпионов Азии, предоставив контракт, заключенный с футболистом 1 января. Однако 28 января "Пахтакор" пожаловался в ПФЛ на то, что игрок, с которым у клуба контракт, принимает участие в сборе в составе "Навбахора".

© Sputnik / Александр Вильф Ассоциация футбола Узбекистана объяснила ситуацию с Азизом Тургунбаевым

Бывший главный тренер "Навбахора" Ильхом Муминжанов дисквалифицирован на год за то, что убедил Тургунбаева подписать контракт с наманганцами только на год, а затем содействовал переговорам игрока с "Пахтакором". То есть, тренер посодействовал переходу воспитанника наманганского клуба в "Пахтакор", вопреки интересам своей команды. Выяснилось также, что тренер сам выдавал заработную плату футболистам, а это серьезное нарушение.

Спортивный директор "Пахтакора" Жафар Ирисметов дисквалифицирован на 6 месяцев за то, что начал ведение переговоров с футболистом раньше положенного срока (по регламенту игрок имеет право вести переговоры с новым клубом только за 6 месяцев до окончания контракта). Также когда после подписания контракта с "Пахтакором" Тургунбаев вернулся в "Навбахор", Ирисметов стал угрожать футболисту жалобой в АФУ и дисквалификацией.

Вице-президент "Навбахора" Шамшод Сариков дисквалифицирован на 6 месяцев за то, что попросил Азиза Тургунбаева подписать контракт с клубом, зная о наличии соглашения с "Пахтакором". Он уверил футболиста, что решит все необходимые вопросы с ПФЛ, а затем привлек его к зарубежному сбору команды в Крыму, зная, что у футболиста есть обязательства перед "Пахтакором" и тем самым нарушив регламент.

"Генеральный директор "Навбахора" Расул Акрамов также дисквалифицирован на 6 месяцев за то, что не имеет достаточного представления о футболе. Гендиректор признал, что не контролировал ситуацию, связанную с Азизом Тургунбаевым, и не знал про регламент", - говорится в сообщении АФУ.

Профессиональная футбольная лига Узбекистана внесла серьезные изменения в регламент. Теперь вопросы по заключению контрактов, соблюдение этических норм футбола игроками и тренерами, находятся под строгим контролем. Если дисквалифицированные лица продолжат заниматься своей деятельностью, их будет ждать более серьезное наказание.

Ассоциация футбола Узбекистана призвала "Пахтакор" и "Навбахор" с полной серьезностью отнестись к произошедшему. В следующий раз клубы могут быть оштрафованы или лишены права подписывать новых игроков.